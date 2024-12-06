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Bloomberg: В Украине все больше истощенных солдат убегают со службы

Ирина БалачукПятница, 6 декабря 2024, 11:30
Bloomberg: В Украине все больше истощенных солдат убегают со службы
Украинский солдат. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За почти три года полномасштабного вторжения количество уголовных производств по самовольному оставлению воинской части выросло в 6 раз. С 2022 года зарегистрировано 96 тысяч таких дел, большинство из них открыто за 2024 год, пишет Bloomberg.

Источник: Bloomberg со ссылкой на Офис генпрокурора, сайт ОГП

Дословно издание: "С 2022 года в Украине открыто почти 96 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые оставили свои части после вторжения России, свидетельствуют данные Офиса генпрокурора. Это шестикратное увеличение за последние два года, и большинство дел было открыто в этом году"

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Детали: Bloomberg акцентирует, что в то время как украинская армия пытается сдерживать российское наступление, дефицит человеческих ресурсов становится все более острым. В то же время Киев пытается избежать призыва на военную службу, который может подорвать экономику и возмутить уставшее от войны население.

"Как следствие, некоторые войска развернуты на неопределенный срок без всяких шансов на перерыв. Новых войск, которые могли бы их заменить, не хватает... Украинский лидер (Зеленский, – ред.) не определил конечного срока демобилизации, что заставило опытных солдат задуматься над тем, почему они должны рисковать своей жизнью, когда миллионы мужчин – многие из которых моложе – не служат. Для них СОЧ становится единственной передышкой, шансом восстановить силы и заняться семейной жизнью", – пишет издание.

Bloomberg отмечает, что официальное количество солдат, самовольно покинувших воинские части, Киев не называет. В частности, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук отказался комментировать "конфиденциальную информацию" о том, сколько военнослужащих ушли в СОЧ. В то же время он отметил, что от 40% до 60% всех, кто самовольно оставил часть, возвращаются обратно. 

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Стоит отметить, что на сайте Офиса генпрокурора есть отчеты об уголовных правонарушениях за разные годы. В них можно найти информацию и о делах за СОЧ и дезертирство. Эти данные сопоставимы с теми, что приводит Bloomberg.

В частности, в отчете за январь-ноябрь 2024 года указано, что с начала этого года учтено 41 950 уголовных производств за СОЧ и еще 19 922 за дезертирство.

В 2023 году было 16 515 дел за СОЧ и еще 7 771 за дезертирство.

За 2022 год открыли 6 183 производств за СОЧ и 3 214 за дезертирство.

Таким образом общее количество дел за СОЧ и дезертирство за 2022-2024 годы составляет 95 555.

Что было ранее: В октябре сообщалось, что Офис генерального прокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.

5 декабря Офис генпрокурора сообщил, что 8 тысяч военнослужащих уже вернулись на службу после СОЧ.

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Предыстория: 

  • 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство.
  • 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.

армияОфис генпрокурора
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