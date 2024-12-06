Bloomberg: В Украине все больше истощенных солдат убегают со службы

За почти три года полномасштабного вторжения количество уголовных производств по самовольному оставлению воинской части выросло в 6 раз. С 2022 года зарегистрировано 96 тысяч таких дел, большинство из них открыто за 2024 год, пишет Bloomberg.

Источник: Bloomberg со ссылкой на Офис генпрокурора, сайт ОГП

Дословно издание: "С 2022 года в Украине открыто почти 96 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые оставили свои части после вторжения России, свидетельствуют данные Офиса генпрокурора. Это шестикратное увеличение за последние два года, и большинство дел было открыто в этом году"

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Детали: Bloomberg акцентирует, что в то время как украинская армия пытается сдерживать российское наступление, дефицит человеческих ресурсов становится все более острым. В то же время Киев пытается избежать призыва на военную службу, который может подорвать экономику и возмутить уставшее от войны население.

"Как следствие, некоторые войска развернуты на неопределенный срок без всяких шансов на перерыв. Новых войск, которые могли бы их заменить, не хватает... Украинский лидер (Зеленский, – ред.) не определил конечного срока демобилизации, что заставило опытных солдат задуматься над тем, почему они должны рисковать своей жизнью, когда миллионы мужчин – многие из которых моложе – не служат. Для них СОЧ становится единственной передышкой, шансом восстановить силы и заняться семейной жизнью", – пишет издание.

Bloomberg отмечает, что официальное количество солдат, самовольно покинувших воинские части, Киев не называет. В частности, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук отказался комментировать "конфиденциальную информацию" о том, сколько военнослужащих ушли в СОЧ. В то же время он отметил, что от 40% до 60% всех, кто самовольно оставил часть, возвращаются обратно.

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Стоит отметить, что на сайте Офиса генпрокурора есть отчеты об уголовных правонарушениях за разные годы. В них можно найти информацию и о делах за СОЧ и дезертирство. Эти данные сопоставимы с теми, что приводит Bloomberg.

В частности, в отчете за январь-ноябрь 2024 года указано, что с начала этого года учтено 41 950 уголовных производств за СОЧ и еще 19 922 за дезертирство.

В 2023 году было 16 515 дел за СОЧ и еще 7 771 за дезертирство.

За 2022 год открыли 6 183 производств за СОЧ и 3 214 за дезертирство.

Таким образом общее количество дел за СОЧ и дезертирство за 2022-2024 годы составляет 95 555.

Что было ранее: В октябре сообщалось, что Офис генерального прокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.

5 декабря Офис генпрокурора сообщил, что 8 тысяч военнослужащих уже вернулись на службу после СОЧ.

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