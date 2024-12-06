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Оккупанты атаковали с дрона "скорую" на Херсонщине, пострадали два медика

Анастасия ПроцПятница, 6 декабря 2024, 11:57
Оккупанты атаковали с дрона скорую на Херсонщине, пострадали два медика
Иллюстративное фото: Getty Images

В Антоновке Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи, в результате чего получили травмы двое медицинских работников.

Источник: Херсонская областная прокуратура, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "По данным следствия, 6 декабря 2024 года российские военные совершили очередную атаку на Антоновку с помощью беспилотника. В результате сброса взрывного устройства на автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали двое медицинских работников".

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Ранее Мрочко писал, что 62-летняя медицинская сестра попала под атаку вражеского дрона в Антоновке. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас ей оказывают необходимую помощь.

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Херсонская областьобстрелбеспилотники
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