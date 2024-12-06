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Зеленский повысил в звании нескольких генералов

Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 12:11
Зеленский повысил в звании нескольких генералов
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил очередные воинские звания нескольким командующим родов войск и одному заместителю.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Так в частности указами от 5 декабря воинские звания присвоены:

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– бригадного генерала полковнику Братишко Дмитрию Владимировичу - командующему войсками оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

– генерал-майора бригадному генералу Скибюку Игорю Анатольевичу - командующему Десантно-штурмовых войск ВСУ;

– воинское звание генерал-майора бригадному генералу Трепаку Александру Сергеевичу - командующему Сил специальных операций Вооруженных сил Украины;

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– бригадного генерала полковнику Паласу Николаю Дмитриевичу - заместителю командующего Объединенных сил ВСУ.

Напомним: 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силынаградыЗеленский
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