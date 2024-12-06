На выходные синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь

7-8 декабря в Украине ожидаются дождь и мокрый снег, ночью температура упадет до 3° мороза.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "7 декабря в Украине, кроме юго-востока, мокрый снег и дождь; в северных, центральных и Харьковской областях местами гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-11°".

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Детали: 7 декабря будет мокрый снег и дождь. Температура ночью от +1° до -1°, днем от +1° до +3°, на юге страны 8-10° тепла.

В Киеве в субботу будет облачно, ожидается мокрый снег и дождь, ночью +1° до -3° мороза, днем до 3° тепла, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

8 декабря облачно, местами будет дождь и мокрый снег, ночью от 3° до 1° тепла, днем от 1° до 3° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-5 м/с.

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В столице в воскресенье будет дождь, ночью от +3° до +1°, днем +1°- +3°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.