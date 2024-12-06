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Путин второй раз за год сменил губернатора Курской области: причина – заход ВСУ

Ирина БалачукПятница, 6 декабря 2024, 13:22
Путин второй раз за год сменил губернатора Курской области: причина – заход ВСУ
Глава Кремля Владимир Путин с врио губернатора Курской области РФ Александром Хинштейном. Фото с сайта Кремля

Глава Кремля Владимир Путин отравил в отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил врио главы региона депутата Госдумы Александра Хинштейна. Это уже вторая за год смена руководства области, причиной которой стал "хаос" после захода ВСУ и проваленной обороны.

Источник: российские издания The Moscow Times и "Верстка", сайт Кремля

Детали: В тексте указа, опубликованного на официальном сайте Кремля, указано, что Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

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Однако, по данным источников "Верстки", Смирнова отправили в отставку из-за "хаоса" в управлении регионом, который возник после захода в область Вооруженных сил Украины в августе этого года и взятия под контроль сотни российских населенных пунктов.

Собеседники издания рассказали, что замену Смирнову в Кремле начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру согласовали буквально накануне.

Главными проблемами, с которыми не справился Смирнов называют недовольство и протесты переселенцев из занятых ВСУ районов, а также конфликты с главами муниципальных образований, которых губернатору не удалось сместить.

При этом местные чиновники утверждают, что еще одна причина отставки Смирнова – это строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, которые "никакого толку не дали в критический момент".

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На встрече с Хинштейном Путин заявил, что его опыт, в частности в качестве советника директора Росгвардии в 2016–2018 годах, делает его подходящим кандидатом для "кризисного управления" в "той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".

Путин также добавил врио губернатора предстоит решать ряд первоочередных задач, включая восстановление жилищно-коммунального хозяйства, экономики и обеспечение помощи населению.  

Верстка напоминает, что уже 4 месяца российские войска не могут выбить ВСУ из приграничных районов Курской области, взятых под контроль в результате начавшейся 6 августа наступательной операции.

Власти оценивают стоимость восстановления экономики после захода ВСУ в 700 млрд рублей.  

Хинштейн считается одним из самых влиятельных депутатов Госдумы. Его авторству принадлежат такие законы как запрет пропаганды ЛГБТ, обязательности указания статуса террористической организации, законы о "заземлении" IT-компаний в России, о запрете рекламы у нежелательных организаций и многие другие.

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Предыстория: 

  • Украинская операция в Курской области началась 6 августа.
  • 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • 6 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области за 3 месяца, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.
  • "За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них: ликвидировано – 7905, ранены – 12220, плен – 717", – заявил Сырский.

ПутинКурская область
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