Спецслужбы Венгрии шпионили за чиновниками Евросоюза

Данные совместного расследования венгерского центра журналистских расследований Direkt36 и бельгийского издания De Tijd свидетельствуют, что венгерская разведывательная служба шпионила за чиновниками Евросоюза, которые посещали страну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Согласно его данным, сотрудники Информационного управления Венгрии (IH) обыскивали гостиничные номера, в которых останавливались чиновники ЕС и записывали их телефонные разговоры.

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Объектом слежки, в частности стали следователи Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в свое время расследовало дело венгерской компании, принадлежавшей зятю премьер-министра Виктора Орбана.

В расследовании приводятся примеры с 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС, которые работали на OLAF и приезжали в Венгрию, во время поездок на автомобилях становились объектами слежки, а их телефоны прослушивались.

В публикации также указано, что обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров делегаций ЕС, приезжающих с визитом, и загрузка данных с их ноутбуков.

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