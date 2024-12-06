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Спецслужбы Венгрии шпионили за чиновниками Евросоюза

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 14:08
Спецслужбы Венгрии шпионили за чиновниками Евросоюза
венгерский премьер Виктор Орбан. фото Getty Images

Данные совместного расследования венгерского центра журналистских расследований Direkt36 и бельгийского издания De Tijd свидетельствуют, что венгерская разведывательная служба шпионила за чиновниками Евросоюза, которые посещали страну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Согласно его данным, сотрудники Информационного управления Венгрии (IH) обыскивали гостиничные номера, в которых останавливались чиновники ЕС и записывали их телефонные разговоры.

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Объектом слежки, в частности стали следователи Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в свое время расследовало дело венгерской компании, принадлежавшей зятю премьер-министра Виктора Орбана.

В расследовании приводятся примеры с 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС, которые работали на OLAF и приезжали в Венгрию, во время поездок на автомобилях становились объектами слежки, а их телефоны прослушивались.

В публикации также указано, что обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров делегаций ЕС, приезжающих с визитом, и загрузка данных с их ноутбуков.

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Предыстория:

  • Будапешт уже давно обвиняют во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционеров.
  • В 2021 году один из венгерских законодателей признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение.
  • Ранее в этом году кибератаке подвергся депутат Европарламента, критически настроенный к Венгрии.
  • Ранее СМИ сообщали, что беспокойство относительно позиции венгерских властей относительно Североатлантического альянса привели к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.
  • Орбан ранее в этом году заявил о стремлении Венгрии "переосмыслить" свой статус в НАТО из-за того, что Альянс поддерживает Украину.

ВенгрияЕСшпионаж
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