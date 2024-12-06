Часть Чернобыльской зоны передадут пограничникам: в ГПСУ объяснили для чего

Часть Чернобыльской зоны, а именно 695,2 гектара территории, передадут в постоянное пользование пограничников для обустройства фортификаций.

Источник: указ президента Владимира Зеленского от 5 декабря, спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Согласно документу, общую площадь территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника предлагается определить в размере 226 269,5 гектара.

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Кабинету министров поручено обеспечить в шестимесячный срок принятие мер по изъятию земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы Украины, находящихся в постоянном пользовании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника (земли государственной собственности зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы), общей площадью 695,2 гектара и предоставление их в постоянное пользование воинским частям Государственной погранслужбы.

Как объясняет УП спикер ГПСУ, в соответствии с положениями Земельного кодекса Украины и закона Украины "О государственной границе Украины" пограничники продолжают оформлять земельные участки вдоль государственной границы шириной 30-50 метров, а вдоль линии государственной границы Украины с Россией и Беларусью - шириной до 2 километров, для обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Среди прочего организована совместная работа с центральными органами исполнительной власти.

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Отмечается, что в этом направлении требуют отвода земли государственной собственности, находящихся в коммунальной или частной собственности, а также территории природно-заповедного фонда.

В соответствии с законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины" для отвода земель природно-заповедного фонда необходимо провести процедуру изменения границ объектов и территорий природно-заповедного фонда. Указанное решение принимается органом, который создал своим решением такой объект.

Заповедники, заказники, заповедные урочища и т.д. делятся на две категории - общегосударственного и местного значения.

Для объектов общегосударственного значения решение принимается путем выдачи указа президента.

Сейчас принятый указ Зеленского от 5 декабря определяет изменение границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. До этого проводилась необходимая работа по согласованию позиции в центральных органах исполнительной власти, объясняет Демченко.

Прямая речь: "Указом территории земельных участков шириной 45 метров предоставляются в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Это позволит продолжить внедрять наращивание инженерного обустройства границы, создание комплексной системы контроля за участками границы, на базе пограничной инженерной инфраструктуры и технических средств охраны границы".