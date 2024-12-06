Иран, который помогает РФ в войне, обвинил Украину в якобы помощи сирийским повстанцам
В министерстве иностранных дел Ирана жалуются, что Украина якобы помогает повстанцам, которые ведут наступление в Сирии, оружием и призвали прекратить эту поддержку.
Источник: иранское государственное агентство Mehre
Детали: Помощник министра иностранных дел Ирана Моджтаба Дамирчилу рассказал, ссылаясь на неназванные и официально не подтвержденные сообщения, что якобы некоторые украинские чиновники продают сирийским повстанцам "полученное от США" оружие.
"Он назвал эти действия вопиющим нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом и призвал к их немедленному прекращению", - говорится в сообщении.
Иранский чиновник МИД вспомнил и о войне в Украине. Сообщается, что он "осудил неоднократные и безосновательные заявления украинских официальных лиц о якобы роли Ирана в украинском конфликте (войне - ред.)".
По его словам, "Тегеран последовательно выступал против войны с самого начала", не имеет никакого отношения к ней и "всегда призывал к диалогу с целью поиска дипломатического решения разногласий".
Справка: В августе 2023 года американская газета The Washington Post получила внутренние документы о работе завода по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, который до 2025 года по плану должен выпустить 6000 дронов-камикадзе "Шахеды".
Предыстория:
- В четверг 5 декабря стало известно, что сирийским повстанцам удалось вытеснить проправительственные силы из важного города Хама и взять его под свой контроль.
- В течение последней ночи тысячи людей бежали из города Хомс в центре Сирии, после того как повстанцы, выступающие против режима Башара Асада, подошли к нему вплотную.
- В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя боевые действия в Сирии, заявили, что "углубленное" сотрудничество России и Ирана дестабилизирует ситуацию как в Европе, так и на Ближнем Востоке.