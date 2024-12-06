Иран, который помогает РФ в войне, обвинил Украину в якобы помощи сирийским повстанцам

В министерстве иностранных дел Ирана жалуются, что Украина якобы помогает повстанцам, которые ведут наступление в Сирии, оружием и призвали прекратить эту поддержку.

Источник: иранское государственное агентство Mehre

Детали: Помощник министра иностранных дел Ирана Моджтаба Дамирчилу рассказал, ссылаясь на неназванные и официально не подтвержденные сообщения, что якобы некоторые украинские чиновники продают сирийским повстанцам "полученное от США" оружие.

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"Он назвал эти действия вопиющим нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом и призвал к их немедленному прекращению", - говорится в сообщении.

Иранский чиновник МИД вспомнил и о войне в Украине. Сообщается, что он "осудил неоднократные и безосновательные заявления украинских официальных лиц о якобы роли Ирана в украинском конфликте (войне - ред.)".

По его словам, "Тегеран последовательно выступал против войны с самого начала", не имеет никакого отношения к ней и "всегда призывал к диалогу с целью поиска дипломатического решения разногласий".

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Справка: В августе 2023 года американская газета The Washington Post получила внутренние документы о работе завода по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, который до 2025 года по плану должен выпустить 6000 дронов-камикадзе "Шахеды".

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