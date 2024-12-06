МИД настоятельно рекомендует украинцам покинуть Сирию

Посольство Украины в Ливане рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться стране - покинуть ее территорию.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Дословно: "Гражданам, которые приняли решение о продлении своего пребывания на территории Сирии, Посольство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране".

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Детали: Также МИД рекомендует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Ливанской Республике в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, или при возникновении угрозы жизни и здоровью.

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