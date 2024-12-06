МИД настоятельно рекомендует украинцам покинуть Сирию
Посольство Украины в Ливане рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться стране - покинуть ее территорию.
Источник: пресс-служба МИД Украины
Дословно: "Гражданам, которые приняли решение о продлении своего пребывания на территории Сирии, Посольство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране".
Детали: Также МИД рекомендует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Ливанской Республике в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, или при возникновении угрозы жизни и здоровью.
Предыстория:
- 3 декабря антиправительственные вооруженные формирования в Сирии приблизились к городу Хама.
- Сирийским повстанцам удалось вытеснить проправительственные силы из важного города Хама и взять его под контроль.