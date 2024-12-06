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Швеция и Дания заказали на более чем 2 млрд евро БМП, часть из которых пойдет Украине

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 6 декабря 2024, 14:59
Швеция и Дания заказали на более чем 2 млрд евро БМП, часть из которых пойдет Украине
фото: Dagens Nyheter

Швеция и Дания в пятницу, 6 декабря объявили о размещении крупного заказа на закупку БМП, из которых 40 машин предназначены для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheter и Aftonbladet

Детали: Стокольм и Копенгаген вместе разместили заказ на шведские БМП CV 90 модели MKIIIC от производителя Hägglunds на общую сумму 25 млрд шведских крон - более 2,1 млрд евро.

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Дания заказывает 115 единиц, а Швеция – меньшее количество в дополнение к контракту, который заключила еще весной и который предусматривает поставку всего 50 машин. Они должны заменить 50 БМП, переданных Швецией Украине.

Также в контракте – 40 машин, заказанные сразу для Украины и совместно оплаченные Данией и Швецией.

"Эти инвестиции обеспечат больше шведских БМП для большей безопасности Европы и в частности Украины. Шведская оборонная индустрия – это уникальный и сильный актив в наших национальных и коллективных оборонных возможностях", – прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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БМП, заказанные Данией, будут поступать с производства в 2027-2030 годах и сформируют "костяк" механизированной бригады, которую Дания готовит как элемент совместной обороны НАТО.

Предыстория:

ШвецияДанияпомощь Украинеоружие
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