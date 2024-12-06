Министр юстиции говорит, что имеет оружие и право на защиту
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина говорит, что имеет оружие и право на самозащиту.
Источник: Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У меня есть оружие, поэтому считаю, что имею право на самозащиту. Я думаю, что основная часть полномочий Министерства юстиции в части правовой политики - это баланс... Во всех законодательных изменениях, которые так или иначе потребуют оценки или позиции Министерства юстиции, должен быть правовой баланс между наказанием, правом на защиту, правом на самооборону в этих вопросах".
Детали: Стефанишина отметила: если законодательные изменения относительно легализации оружия будут предложены депутатами, то оценка Минюста будет базироваться на соответствии Конституции, законодательству, а также принципам правовой политики, которая предусматривает баланс прав и обязанностей всех сторон, которых это касается.
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Предыстория:
- Украина остается одной из немногих стран мира, где до сих пор не урегулирован вопрос огнестрельного оружия для гражданских. В парламенте его обсуждают еще с 1990-х годов.
- После 2014 года, когда началось российское вторжение в Украину, вопрос самозащиты активизировался с новой силой. С тех пор в Верховную Раду внесли несколько законопроектов о легализации оружия. Один из последних - "О праве на гражданское огнестрельное оружие" - в спешке приняли в первом чтении за день до большой войны.
- До второго чтения законопроект дошел почти через два года - в конце декабря 2023 года.