Министр юстиции говорит, что имеет оружие и право на защиту

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина говорит, что имеет оружие и право на самозащиту.

Источник: Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У меня есть оружие, поэтому считаю, что имею право на самозащиту. Я думаю, что основная часть полномочий Министерства юстиции в части правовой политики - это баланс... Во всех законодательных изменениях, которые так или иначе потребуют оценки или позиции Министерства юстиции, должен быть правовой баланс между наказанием, правом на защиту, правом на самооборону в этих вопросах".

Реклама:

Детали: Стефанишина отметила: если законодательные изменения относительно легализации оружия будут предложены депутатами, то оценка Минюста будет базироваться на соответствии Конституции, законодательству, а также принципам правовой политики, которая предусматривает баланс прав и обязанностей всех сторон, которых это касается.

Читайте также: Оружие для избранных. Что не так с новым законопроектом о легализации оружия для гражданских?

Предыстория:

РЕКЛАМА: