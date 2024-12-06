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В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов президента

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 6 декабря 2024, 16:02
В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов президента
Иллюстративное фото: Getty Images

Конституционный суд Румынии признал недействительными результаты первого тура президентских выборов, состоявшегося 1 декабря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: "В соответствии со ст. 146, пунктом f конституции, аннулируется весь избирательный процесс по выборам президента Румынии, проведенный на основании постановления правительства № 756/2024 об установлении даты выборов президента Румынии в 2024 году", – говорится в решении суда.

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"Избирательный процесс по выборам президента Румынии будет восстановлен в полном объеме, а правительство установит новую дату выборов президента Румынии, а также новую календарную программу для проведения необходимых действий", – сообщил Конституционный суд.

Судьи Конституционного суда приняли это решение после срочной встречи в пятницу для консультаций, в контексте того, что в КС поступило большое количество новых запросов об отмене результатов президентских выборов.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.

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Перед этим Конституционный суд Румынии в понедельник, 2 декабря,признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Джорджеску.

В пятницу уже даже началось голосование во втором туре – на зарубежных участках.

На этой неделе Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.

Читайте также: Румыния против Запада? Станет ли пророссийский популист новым президентом соседней страны.

Румыниясудвиборы
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