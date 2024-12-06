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СМИ: Зеленский 7 декабря поедет на церемонию открытия Нотр-Дама, где будет Трамп

Пятница, 6 декабря 2024, 17:00
СМИ: Зеленский 7 декабря поедет на церемонию открытия Нотр-Дама, где будет Трамп
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский якобы принял приглашение на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, которая пройдет в субботу, и может встретиться в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом, который тоже едет на мероприятие.

Источник: "Европейская правда"; AFP со ссылкой на неназванного чиновника из Украины

Детали: Собеседник сообщил журналистам, что Зеленский поедет в Париж 7 декабря на церемонию открытия Нотр-Дама после реставрации и, кроме встречи с президентом Франции Макроном, может провести еще серию двусторонних встреч - поскольку в Париже в этот день будут десятки лидеров.

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"Президент Украины будет присутствовать на торжествах по случаю реставрации Собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности с избранным президентом Дональдом Трампом, который также будет на событии", - цитирует агентство украинского собеседника.

Елисейский дворец не раскрывал журналистам список высоких гостей, однако известно, что в Париже ждут около полусотни первых лиц разных государств. Дональд Трамп публично подтвердил свое участие.

Макрон уже приезжал осматривать обновленный интерьер собора утром 29 ноября, и неоднократно наведывался туда на разных этапах реставрации.

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Билеты на богослужения в восстановленном после пожара Соборе Парижской Богоматери, которые пройдут в первые дни после открытия восстановленного храма, разобрали менее чем за два часа.

Напомним, Владимир Зеленский этой осенью встречался с Трампом в Нью-Йорке, а после дня выборов провел с ним телефонный разговор.

На этой неделе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретились в Вашингтоне.

ЗеленскийФранцияТрамп
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