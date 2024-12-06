Ситуация на фронте остается напряженной: с начала суток уже 119 столкновений

На фронте с начала суток состоялось 119 боевых столкновений защитников с российскими оккупантами, больше всего на Покровском (32 атаки) и Кураховском (30 атак) направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

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В настоящее время количество боевых столкновений составляет 119. Активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях".

Детали: На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжается два боестолкновения.

Пять раз враг атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызово и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.

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На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается два.

На Краматорском направлении захватчики совершили 5 штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, 11 боестолкновений продолжается.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего, в настоящее время продолжаются бои в 11 локациях.

На Времовском направлении защитники отбили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Успеновки, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.

На Курщине с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.