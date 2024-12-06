В Латвии главреда пропагандистского Sputnik приговорили к 2 годам тюрьмы

Курземский районный суд Латвии приговорил главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Sputnik Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова к двум годам лишения свободы за нарушение санкций ЕС.

Источник: "Европейская правда", Delfi

Детали: Приговор суда первой инстанции, по которому Роженцова приговорили к двум годам тюрьмы, еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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Прокурор довольна приговором, поскольку он совпадает с тем наказанием, о котором она просила во время судебных дебатов.

Роженцов написал заявление о том, что в судебном процессе участвовать не будет. Если полиции не удастся доставить обвиняемого в тюрьму, он будет объявлен в розыск. Прокуратуре неизвестно местонахождение Роженцова.

Для того чтобы обойти и нарушить санкции ЕС и получить вознаграждение за выполнение своих рабочих обязанностей, связанных с обеспечением работы информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному пропагандистскому агентству "Россия Сегодня", Роженцов заключил с медиахолдингом несколько договоров о предоставлении услуг.

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Договоры предусматривали, что Роженцов по поручению заказчика готовит материалы на экономические, культурные и социальные темы, связанные с латвийскими иммигрантами и их потомками в России, сообщает прокуратура.

С 20 октября 2016 года до 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал выполнять функции главного редактора проекта "Sputnik Латвия", информационного ресурса, принадлежащего "Россия Сегодня", и оказывал услуги по подготовке публикаций, подбору материалов и размещению их на сайтах Sputnik.

Таким образом, в указанный период Роженцов оказывал "Россия Сегодня" услуги по производству информационного контента и обеспечивал находящемуся под санкциями медиахолдингу, генеральным директором которого является Дмитрий Киселев, возможность реализации целей агентства по укреплению национальных интересов России.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные им материалы должны рассматриваться как хозяйственный ресурс в понимании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности "Россия Сегодня", в том числе для создания соответствующего пропагандистского и информационного пространства.

Роженцов, продолжая выполнять свои обязанности, готовя и публикуя материалы для ресурсов, принадлежащих "Россия Сегодня", косвенно предоставил экономический ресурс Киселеву и нарушил санкции ЕС из корыстных побуждений, сделала вывод прокуратура.

Напомним, 4 декабря Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы за размещение на окнах своей квартиры символов, прославляющих СССР.

5 декабря стало известно, что Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с призывом начать уголовное производство против гражданина страны, который воевал против Украины на стороне РФ.