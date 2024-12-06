В ГБР проводят служебное расследование относительно проживания первого замдиректора в элитной квартире

Государственное бюро расследований проводит служебное расследование в отношении первого заместителя директора Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорится, что он живет в незадекларированной элитной квартире в Киеве.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Дословно из документа: "Управление внутреннего контроля осуществляет служебное расследование в отношении первого заместителя Государственного бюро расследований Александра Удовиченко, которое в настоящее время продолжается".

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відповідь на запит УП

Детали: Никаких деталей о ходе служебного расследования в ГБР не сообщили.

После публикации журналистами Hromadske расследования Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг образа жизни Удовиченко.

Представители ГБР в ответ на запрос УП сообщили, что по состоянию на 2 декабря в Управление внутреннего контроля ГБР от НАПК не поступало информации о соответствующем мониторинге.

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