В ГБР проводят служебное расследование относительно проживания первого замдиректора в элитной квартире
Государственное бюро расследований проводит служебное расследование в отношении первого заместителя директора Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорится, что он живет в незадекларированной элитной квартире в Киеве.
Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"
Дословно из документа: "Управление внутреннего контроля осуществляет служебное расследование в отношении первого заместителя Государственного бюро расследований Александра Удовиченко, которое в настоящее время продолжается".
Детали: Никаких деталей о ходе служебного расследования в ГБР не сообщили.
После публикации журналистами Hromadske расследования Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг образа жизни Удовиченко.
Представители ГБР в ответ на запрос УП сообщили, что по состоянию на 2 декабря в Управление внутреннего контроля ГБР от НАПК не поступало информации о соответствующем мониторинге.
Предыстория:
- В июне 2024 года журналисты Hromadske выяснили, что первый заместитель начальника ГБР Александр Удовиченко живет в апартаментах стоимостью 900 тысяч долларов в элитном жилом комплексе Киева Regent Hill, но в его декларации нет упоминания об этой недвижимости.
- В июле Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении Удовиченко.