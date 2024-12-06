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В МИД обеспокоены, что РФ может захватить природные ресурсы, которые усилят КНДР и Иран

Татьяна ОлейникПятница, 6 декабря 2024, 18:47
В МИД обеспокоены, что РФ может захватить природные ресурсы, которые усилят КНДР и Иран
Георгий Тихий. Фото с сайта МИДа

Украина обеспокоена, что в случае дальнейшего продвижения российские войска могут захватить критически важные природные ресурсы, что усилит не только Россию, но и режимы в Северной Корее и Иране.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого

Прямая речь: "О ресурсах. Это очень важная тема, потому что российская война по сути является колониальной. Россия пытается не только уничтожить Украину как нацию и как государство, но и захватить ее природные ресурсы. Это очень колониальный подход".

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Детали: По его словам, именно так ведет себя РФ каждый раз, когда приходят на оккупированную территорию Украины или захватывает новое месторождение украинских природных ресурсов.

Прямая речь: "Они немедленно начинают по сути грабить. И мы обеспокоены тем, что если они продолжат наступать, то также могут захватить некоторые из очень важных критических ресурсов, что усилит не только Россию, но и режимы в Северной Корее и Иране. Что, опять же, будет представлять прямую угрозу безопасности для интересов США на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, потому что некоторые из этих ресурсов действительно очень важны, как уран и титан".

МИДвойнаКНДРИран
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