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Канада хочет передать Украине часть огнестрельного оружия, которое запретила у себя

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 6 декабря 2024, 19:22
Канада хочет передать Украине часть огнестрельного оружия, которое запретила у себя
флаг Канады, фото: pexels

Правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправки части огнестрельного оружия, на использование которого наложило запрет, чтобы оно помогло сдерживать Россию на поле боя.

Источник: "Европейская правда", АР

Детали: Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о запрете еще 324 разновидностей огнестрельного оружия в продолжение запрета 1500 марок и моделей оружия в мае 2020 года.

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"Это означает, что это оружие больше не может быть использовано", – сказал Леблан, добавив, что ему место на поле боя, а не в руках охотников или спортивных стрелков.

Перечень запрещенного огнестрельного оружия в Канаде решили расширить на фоне беспокойства общественности тем, что первоначальный запрет не учел много штурмовых видов оружия.

Канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Оттава обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в некоторых образцах оружия.

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"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, – это шаг к их победе", – сказал Блэр.

Пока неизвестно, когда запрет будет полностью внедрен и когда Украина сможет получить часть изъятого оружия. Федеральное правительство Канады сейчас ведет переговоры с местными властями по выкупу запрещенного оружия у частных владельцев.

Напомним, Канада в сентябре анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники.

Также канадские власти не ограничивают Украину в применении переданного оружия по территории России.

КанадаУкраинаоружие
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