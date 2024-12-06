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В Израиле заявили о ликвидации руководителя резни в кибуце Нахаль-Озе

Татьяна ОлейникПятница, 6 декабря 2024, 20:09
В Израиле заявили о ликвидации руководителя резни в кибуце Нахаль-Озе
Последствия нападения ХАМАСс 7 октября 2023 года. Фото Gili Yaari/NurPhoto, Getty Images.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации заместителя командира батальона Shati группировки ХАМАС Маджди Акилана. Он руководил резней в кибуце Нахаль-Ози 7 октября 2023 года.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: Как пишет издание, в ходе недельной операции Воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по батальону "Shati". Ликвидировали нескольких ключевых боевиков этого подразделения, в том числе Акилана.

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Акилан руководил резней в Нахаль-Озе 7 октября прошлого года и с тех пор отвечал за большинство атак против ЦАХАЛа в северной и центральной частях Газы.

Также сообщается, что в результате авиаударов был ликвидирован Мамдух Мехна, который руководил планированием и строительством тоннелей ХАМАСа, и командира роты батальона "Shati" Ахмада Сувайдана. Он участвовал в захвате израильских гражданских лиц в заложники 7 октября прошлого года.

Предыстория:

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7 октября прошлого года боевики террористической группировки ХАМАС вторглись в Израиль из сектора Газа.

Количество погибших в результате атак ХАМАС на юге Израиля составило 1200 человек, еще сотни людей боевики захватили в заложники.

Вскоре после нападения правительство Израиля объявило о начале контртеррористической операции против ХАМАС.

ИзраильХАМАС
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