Зеленский об ударе РФ по Запорожью и Кривому Рогу: Слова из России ничего не значат

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу и Запорожью вечером 6 декабря, он считает, что слова из России ничего не значат.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво.

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В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек.

Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день".

Детали: Президент добавил, что правителю Кремля Владимиру Путину не нужен реальный мир: "Ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием".

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Известно, что по состоянию на 20:00 в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу известно о двух погибших. 17 человек пострадали, среди которых 6-летний мальчик.

Напомним: