Зеленский об ударе РФ по Запорожью и Кривому Рогу: Слова из России ничего не значат
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу и Запорожью вечером 6 декабря, он считает, что слова из России ничего не значат.
Источник: Зеленский в соцсетях
Прямая речь: "Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво.
В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек.
Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день".
Детали: Президент добавил, что правителю Кремля Владимиру Путину не нужен реальный мир: "Ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием".
Известно, что по состоянию на 20:00 в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу известно о двух погибших. 17 человек пострадали, среди которых 6-летний мальчик.
Напомним:
- Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье, известно о 9 погибших и 17 раненых.
- Также 6 декабря российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу: по предварительным данным есть погибшие, среди пострадавших - ребенок.