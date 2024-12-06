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Россияне запустили ударные беспилотники с юга

Татьяна ОлейникПятница, 6 декабря 2024, 23:53
Россияне запустили ударные беспилотники с юга
Фото - Getty Images

Вечером 6 декабря российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины с южного направления.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:25 сообщили об угрозе дронов для Херсонской и Николаевской областей.

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В 21:47 появились данные о беспилотниках с Херсонщины на Днепропетровщину.

В 21:53 стало известно о дронах с Днепропетровщины на Кировоградщину.

В 22:11 сообщили, что "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжают движение на север; новая группа "Шахедов" с Херсонщины направляется на Николаевщину; группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсирует в Одесскую область.

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В 22:41 военные предупредили о:

  • "Шахедах" на юге Полтавщины курсом на Миргород;
  • группе "Шахедов" в центре Николаевской области курсом на запад;
  • группе "Шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;
  • новой группе "Шахедов" с Черного моря, которая приближается к Одесской области, в районе Затоки.

В 23:19 сообщили о:

  • "Шахедах" на севере Полтавщины курсом на северо-восток;
  • группе "Шахедов" на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на север;
  • группе "Шахедов" на севере Одесской области, которая движется вдоль границы с Молдовой на северо-запад;
  • "Шахедах" на юге Николаевщины движутся вдоль Тилигульского лимана на северо-запад.

В 23:40 стало известно о:

  • "Шахедах" на севере Полтавщины - курсом на Сумщину;
  • "Шахедах" из Кировоградской области в Черкасскую область;
  • группе "Шахедов" в центре Одесской области - курс на юг;
  • группе "Шахедов" на севере Одесской области - курс на Винницкую область.

Отдельно военные предупредили о "Шахедах" на Умань с востока. В 23:53 тревогу объявили на Киевщине.

воздушная тревогаШахедвойна
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