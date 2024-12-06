СМИ: В Киеве пропал без вести боец РДК и экс-офицер ФСБ Богданов

Правоохранители Киева разыскивают основателя ресторана корейской кухни "Пян-Се", бойца Российского добровольческого корпуса Илью Богданова.

Источник: комментарий ГУ Нацполиции Киева "Суспільному"

Дословно: "Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести".

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Детали: Об исчезновении Богданова накануне сообщали в соцсетях: отмечалось, что последний раз Богданова видели 12 ноября этого года в его ресторане.

18 октября в Киеве горел ресторан корейской кухни "Пян-Се". Тогда, по мнению Богданова, "ресторан подожгли как ветеранский бизнес так же, как жгут автомобили военнослужащих". Но впоследствии в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Справка:

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