СМИ: В Киеве пропал без вести боец РДК и экс-офицер ФСБ Богданов
Правоохранители Киева разыскивают основателя ресторана корейской кухни "Пян-Се", бойца Российского добровольческого корпуса Илью Богданова.
Источник: комментарий ГУ Нацполиции Киева "Суспільному"
Дословно: "Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести".
Детали: Об исчезновении Богданова накануне сообщали в соцсетях: отмечалось, что последний раз Богданова видели 12 ноября этого года в его ресторане.
18 октября в Киеве горел ресторан корейской кухни "Пян-Се". Тогда, по мнению Богданова, "ресторан подожгли как ветеранский бизнес так же, как жгут автомобили военнослужащих". Но впоследствии в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.
Справка:
- Богданов родился в 1988 году во Владивостоке.
- После окончания в 2010 году юридического факультета Хабаровского пограничного института ФСБ России Богданов участвовал в военной операции на территории Дагестана. Впоследствии перевелся в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.
- В 2014 году Богданов перешел на украинскую сторону и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.
- После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов присоединился к Российскому добровольческому корпусу.
- За период пребывания Ильи Богданова в Украине сообщалось о нескольких попытках его похищения и убийства. В частности, в ноябре 2016 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы освободили Богданова, которого похитили с целью передачи на территорию России и последующего убийства.