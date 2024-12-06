Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Татьяна ОлейникПятница, 6 декабря 2024, 23:47
Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Кураховском и Покровском направлениях
Фото - 22 омбр

На фронте с начала суток 6 декабря состоялось 163 боев, на Кураховском и Покровском направлениях самая горячая ситуация.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 6 декабря

Дословно: "С начала суток произошло 163 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (2 ракеты), семь авиационных ударов (в частности, задействовал 13 КАБ) и 512 ударов дронами-камикадзе, совершил 3270 обстрелов позиций наших войск".

Реклама:

Детали: Вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани на Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять раз враг атаковал укрепления на Купянском направлении вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны за прошедший день на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Атаки отбиты.

РЕКЛАМА:

Вблизи Белой Горы и Ступочек неудачей завершились три попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого.

Интенсивно атакует враг наши подразделения и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 35 атак. Террористы пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего.

Продолжается шесть боестолкновений на Времовском направлении, всего до сих пор агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены три вражеские атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области, идут ожесточенные бои, украинские защитники наносят ощутимые потери российской захватнической армии.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки

FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные

Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену

В ОСУВ "Хортица" заявляют, что принимают меры, чтобы не произошло оцепление возле Успеновки

Разведка Британии спрогнозировала действия РФ в Сирии после падения режима Асада

В Украину идут морозы: ночью до -14°

Все новости...
Генштаб
За сутки россияне применили 599 дронов-камикадзе – Генштаб
На фронте враг атаковал почти 170 раз, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях
Генштаб: На фронте более полутора сотен боев, горячее всего на двух направлениях
Последние новости
19:27
фотоВ Японии выбрали главный иероглиф 2024 года: что он означает
19:22
Британский суд: добровольца из Британии мог убить в Украине другой военный иностранец
19:22
Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области
19:11
Фицо считает, что сможет добиться сохранения транзита газа РФ через Украину
19:03
Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники
19:00
видеоКлип украинской группы попал в топ-100 мирового чарта YouTube
18:55
Цена на картофель в Украине выросла на 22% перед праздниками
18:51
СМИ: Зеленский поедет в Брюссель на встречу с лидерами стран ЕС и НАТО
18:51
Кабмин одобрил стратегию борьбы с устойчивостью к антимикробным препаратам: что она предусматривает
18:10
Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: