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Россияне запускали ударные беспилотники с юга

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСуббота, 7 декабря 2024, 04:32
Россияне запускали ударные беспилотники с юга
Фото - Getty Images

Вечером 6 декабря российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины с южного направления.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:25 сообщили об угрозе дронов для Херсонской и Николаевской областей.

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В 21:47 появились данные о беспилотниках с Херсонщины на Днепропетровщину.

В 21:53 стало известно о дронах с Днепропетровщины на Кировоградщину.

В 22:11 сообщили, что "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжают движение на север; новая группа "Шахедов" с Херсонщины направляется на Николаевщину; группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсирует в Одесскую область.

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В 22:41 военные предупредили о:

  • "Шахедах" на юге Полтавщины курсом на Миргород;
  • группе "Шахедов" в центре Николаевской области курсом на запад;
  • группе "Шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;
  • новой группе "Шахедов" с Черного моря, которая приближается к Одесской области, в районе Затоки.

В 23:19 сообщили о:

  • "Шахедах" на севере Полтавщины курсом на северо-восток;
  • группе "Шахедов" на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на север;
  • группе "Шахедов" на севере Одесской области, которая движется вдоль границы с Молдовой на северо-запад;
  • "Шахедах" на юге Николаевщины движутся вдоль Тилигульского лимана на северо-запад.

В 23:40 стало известно о:

  • "Шахедах" на севере Полтавщины - курсом на Сумщину;
  • "Шахедах" из Кировоградской области в Черкасскую область;
  • группе "Шахедов" в центре Одесской области - курс на юг;
  • группе "Шахедов" на севере Одесской области - курс на Винницкую область.

Отдельно военные предупредили о "Шахедах" на Умань с востока. В 23:53 тревогу объявили на Киевщине.

В 00:10 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БПЛА по Украине. В частности, они сообщили о:

  • "Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины курсом на юг;
  • БпЛА из Черкасской области курсом на Киевскую и Винницкую области;
  • группе "Шахедов" на юге Винницкой области, которая движется вдоль границы с Молдовой на запад.

В 00:29 Воздушные силы сообщили, что:

  • "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг;
  • "Шахеды" на Киевщине в направлении Киева;
  • Группа "Шахедов" на юге Винницкой области курсом на Черновицкую, Хмельницкую области.
  • Группа "Шахедов" на севере Винницкой области курсом на Житомирщину.
  • "Шахеды" на севере Одесской области курсом на Кировоградщину.

По состоянию на 00:56 стало известно, что:

  • "Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины курсом на восток;
  • "Шахеды" на границе Киевской и Житомирской областей курсом на север;
  • группа "Шахедов" на юге Хмельницкой области курсом на Хмельницкий, Староконстантинов.
  • "Шахеды" с Кировоградщины курсом на Николаевщину.

В 4:31 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся из Черкасской области на Киевщину.

В 4:39 стало известно, что российские дроны летят из Киевской области на Черниговщину.

После 5 утра они изменили курс и начали движение с Черниговщины на Киевщину.

Обновлено: В 7:39 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных БпЛА.

воздушная тревогаШахедвойна
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