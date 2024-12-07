Россияне запускали ударные беспилотники с юга
Вечером 6 декабря российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины с южного направления.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:25 сообщили об угрозе дронов для Херсонской и Николаевской областей.
В 21:47 появились данные о беспилотниках с Херсонщины на Днепропетровщину.
В 21:53 стало известно о дронах с Днепропетровщины на Кировоградщину.
В 22:11 сообщили, что "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжают движение на север; новая группа "Шахедов" с Херсонщины направляется на Николаевщину; группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсирует в Одесскую область.
В 22:41 военные предупредили о:
- "Шахедах" на юге Полтавщины курсом на Миргород;
- группе "Шахедов" в центре Николаевской области курсом на запад;
- группе "Шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;
- новой группе "Шахедов" с Черного моря, которая приближается к Одесской области, в районе Затоки.
В 23:19 сообщили о:
- "Шахедах" на севере Полтавщины курсом на северо-восток;
- группе "Шахедов" на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на север;
- группе "Шахедов" на севере Одесской области, которая движется вдоль границы с Молдовой на северо-запад;
- "Шахедах" на юге Николаевщины движутся вдоль Тилигульского лимана на северо-запад.
В 23:40 стало известно о:
- "Шахедах" на севере Полтавщины - курсом на Сумщину;
- "Шахедах" из Кировоградской области в Черкасскую область;
- группе "Шахедов" в центре Одесской области - курс на юг;
- группе "Шахедов" на севере Одесской области - курс на Винницкую область.
Отдельно военные предупредили о "Шахедах" на Умань с востока. В 23:53 тревогу объявили на Киевщине.
В 00:10 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БПЛА по Украине. В частности, они сообщили о:
- "Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины курсом на юг;
- БпЛА из Черкасской области курсом на Киевскую и Винницкую области;
- группе "Шахедов" на юге Винницкой области, которая движется вдоль границы с Молдовой на запад.
В 00:29 Воздушные силы сообщили, что:
- "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг;
- "Шахеды" на Киевщине в направлении Киева;
- Группа "Шахедов" на юге Винницкой области курсом на Черновицкую, Хмельницкую области.
- Группа "Шахедов" на севере Винницкой области курсом на Житомирщину.
- "Шахеды" на севере Одесской области курсом на Кировоградщину.
По состоянию на 00:56 стало известно, что:
- "Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины курсом на восток;
- "Шахеды" на границе Киевской и Житомирской областей курсом на север;
- группа "Шахедов" на юге Хмельницкой области курсом на Хмельницкий, Староконстантинов.
- "Шахеды" с Кировоградщины курсом на Николаевщину.
В 4:31 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся из Черкасской области на Киевщину.
В 4:39 стало известно, что российские дроны летят из Киевской области на Черниговщину.
После 5 утра они изменили курс и начали движение с Черниговщины на Киевщину.
Обновлено: В 7:39 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных БпЛА.