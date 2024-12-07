Россияне запускали ударные беспилотники с юга

Вечером 6 декабря российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины с южного направления.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:25 сообщили об угрозе дронов для Херсонской и Николаевской областей.

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В 21:47 появились данные о беспилотниках с Херсонщины на Днепропетровщину.

В 21:53 стало известно о дронах с Днепропетровщины на Кировоградщину.

В 22:11 сообщили, что "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжают движение на север; новая группа "Шахедов" с Херсонщины направляется на Николаевщину; группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсирует в Одесскую область.

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В 22:41 военные предупредили о:

"Шахедах" на юге Полтавщины курсом на Миргород;

группе "Шахедов" в центре Николаевской области курсом на запад;

группе "Шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад;

новой группе "Шахедов" с Черного моря, которая приближается к Одесской области, в районе Затоки.

В 23:19 сообщили о:

"Шахедах" на севере Полтавщины курсом на северо-восток;

группе "Шахедов" на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на север;

группе "Шахедов" на севере Одесской области, которая движется вдоль границы с Молдовой на северо-запад;

"Шахедах" на юге Николаевщины движутся вдоль Тилигульского лимана на северо-запад.

В 23:40 стало известно о:

"Шахедах" на севере Полтавщины - курсом на Сумщину;

"Шахедах" из Кировоградской области в Черкасскую область;

группе "Шахедов" в центре Одесской области - курс на юг;

группе "Шахедов" на севере Одесской области - курс на Винницкую область.

Отдельно военные предупредили о "Шахедах" на Умань с востока. В 23:53 тревогу объявили на Киевщине.

В 00:10 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских БПЛА по Украине. В частности, они сообщили о:

"Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины курсом на юг;

БпЛА из Черкасской области курсом на Киевскую и Винницкую области;

группе "Шахедов" на юге Винницкой области, которая движется вдоль границы с Молдовой на запад.

В 00:29 Воздушные силы сообщили, что:

"Шахеды" на Полтавщине курсом на юг;

"Шахеды" на Киевщине в направлении Киева;

Группа "Шахедов" на юге Винницкой области курсом на Черновицкую, Хмельницкую области.

Группа "Шахедов" на севере Винницкой области курсом на Житомирщину.

"Шахеды" на севере Одесской области курсом на Кировоградщину.

По состоянию на 00:56 стало известно, что:

"Шахеды" на границе Полтавщины и Сумщины курсом на восток;

"Шахеды" на границе Киевской и Житомирской областей курсом на север;

группа "Шахедов" на юге Хмельницкой области курсом на Хмельницкий, Староконстантинов.

"Шахеды" с Кировоградщины курсом на Николаевщину.

В 4:31 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся из Черкасской области на Киевщину.

В 4:39 стало известно, что российские дроны летят из Киевской области на Черниговщину.

После 5 утра они изменили курс и начали движение с Черниговщины на Киевщину.

Обновлено: В 7:39 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных БпЛА.