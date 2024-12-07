Десятая ночь протестов в Грузии: полиция применила водометы и газ, задерживала митингующих
В десятую ночь протестов в Тбилиси полицейские снова начали разгонять митингующих и использовать против них водометы и газ.
Источник: "Суспільне", "Эхо Кавказа"
Детали: Впервые за двое суток в ночь на 7 декабря полиция снова начала разгонять протестующих, в том числе и в столице - Тбилиси. Они использовали против толпы слезоточивый газ и водометы.
Издание "Эхо Кавказа" отметило, что задержания происходили возле метро Руставели, добавив впоследствии, что протестующие полностью покинули проспект Руставели.
Также грузинские СМИ сообщали, что зачистка проспекта Руставели от митингующих произошла из-за того, что мэрия Тбилиси планировала до утра установить новогоднюю елку возле парламента.
Напомним: В Тбилиси на антиправительственной акции протеста 5 декабря якобы был задержан гражданин Украины.
Предыстория:
- В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".
- Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
- Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.
- В субботу вечером в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.