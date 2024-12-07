Десятая ночь протестов в Грузии: полиция применила водометы и газ, задерживала митингующих

В десятую ночь протестов в Тбилиси полицейские снова начали разгонять митингующих и использовать против них водометы и газ.

Источник: "Суспільне", "Эхо Кавказа"

Детали: Впервые за двое суток в ночь на 7 декабря полиция снова начала разгонять протестующих, в том числе и в столице - Тбилиси. Они использовали против толпы слезоточивый газ и водометы.

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Издание "Эхо Кавказа" отметило, что задержания происходили возле метро Руставели, добавив впоследствии, что протестующие полностью покинули проспект Руставели.

Также грузинские СМИ сообщали, что зачистка проспекта Руставели от митингующих произошла из-за того, что мэрия Тбилиси планировала до утра установить новогоднюю елку возле парламента.

Напомним: В Тбилиси на антиправительственной акции протеста 5 декабря якобы был задержан гражданин Украины.

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