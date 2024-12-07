Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага на Донетчине

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 декабря 2024, 02:40
DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага на Донетчине
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 7 декабря обновили карту и сообщили о продвижении россиян в Торецке и возле четырех населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно данным проекта, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке Донецкой области.

Реклама:

Что предшествовало: Накануне вечером Генштаб сообщал, что на фронте с начала суток 6 декабря произошло 163 боя, на Кураховском и Покровском направлениях самая горячая ситуация.

В ночь на 6 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену

В ОСУВ "Хортица" заявляют, что принимают меры, чтобы не произошло оцепление возле Успеновки

Разведка Британии спрогнозировала действия РФ в Сирии после падения режима Асада

В Украину идут морозы: ночью до -14°

Суд в Гааге обязал РФ компенсировать убытки "Нафтогаза" за потерянные активы в Крыму

Кабмин уволил главу института нацпамяти Дробовича

Все новости...
Донецкая область
На Донетчине остается около 318 тысяч гражданских, продолжается эвакуация – ОВА
Враг оккупировал еще четыре населенных пункта на Донетчине – DeepState
В ВСУ подтвердили, что выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области
Последние новости
17:15
Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Ирак
16:58
Кредитный спрос в Китае упал до минимума с 2009 года
16:44
Лишь 4% украинцев задонатили "тысячу Зеленского" на армию
16:41
Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену
16:40
Ученые призывают остановить создание "зеркальных" микробов из-за опасности для человечества
16:28
Запрет на ввоз российских товаров в Украину продлили на год
16:26
В ОСУВ "Хортица" заявляют, что принимают меры, чтобы не произошло оцепление возле Успеновки
16:25
фото Германия передала Украине девять найденных фильмов
16:19
видеоВоздушные силы показали, как на западе сбили крылатую ракету "Иглой"
16:00
Подарок или приговор судьбы? Что надо понимать о жребии квалификации ЧМ-2026 для сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: