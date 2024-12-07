DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага на Донетчине

Аналитики проекта DeepState в ночь на 7 декабря обновили карту и сообщили о продвижении россиян в Торецке и возле четырех населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно данным проекта, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке Донецкой области.

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Что предшествовало: Накануне вечером Генштаб сообщал, что на фронте с начала суток 6 декабря произошло 163 боя, на Кураховском и Покровском направлениях самая горячая ситуация.

В ночь на 6 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.