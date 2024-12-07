Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

На территории европейских стран НАТО развернуто около 80 тысяч американских военных в поддержку союзников США, а также для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Источник: письмо президента США Джо Байдена к спикеру Палаты представителей и председателю Сената относительно отчета о военных полномочиях, обнародованное Белым домом

Детали: В письме говорится, что "в поддержку антитеррористических усилий Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".

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Дословно: "В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях".

Детали: Среди прочего в отчете отмечается, что около 80 тысяч военных США базируется в европейских странах НАТО.

Дословно: "Примерно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии".

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Что предшествовало: Байден рассмотрел и официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии.