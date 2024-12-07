По громаде Сумщины россияне ударили кассетными снарядами, ранили человека

В течение прошлого дня россияне совершили 34 обстрела Сумской области, одну из громад обстреляли из РСЗО кассетными снарядами, ранили гражданское лицо.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 148 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Миропольской громаде был обстрел из РСЗО кассетными снарядами (с осколочно-фугасными кассетными боевыми элементами), 90 взрывов. В результате обстрела ранен гражданский человек, повреждены жилые дома, нежилые помещения.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов, сбросил взрывные устройства с БпЛА - 17 взрывов.

Белопольскую громаду россияне атаковали из артиллерии, минометов, также сбросил взрывные устройства с БпЛА - 21 взрыв.

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По Середино-Будской общине с территории РФ нанесли удар FPV-дронами, 3 взрыва.

В Дружбовской громаде тоже зафиксировали удар FPV-дронами, 4 взрыва.

В Великописаревской громаде вражеский FPV-дрон повредил частный жилой дом. Также эта громада подверглась минометному обстрелу.

На территорию Есманьской громады россияне сбросили 2 мины.