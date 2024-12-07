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В войне против Украины РФ потеряла еще 1300 военных

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 декабря 2024, 07:48
В войне против Украины РФ потеряла еще 1300 военных
иллюстративное фото Генштаба

Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях в войне против Украины, за прошедшие сутки армия РФ потеряла еще 1300 военных и два средства ПВО.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 751910 (+1300) человек,
  • танков - 9514 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 19535 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 21055 (+12) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средств ПВО - 1022 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 20042 (+19) ед,
  • крылатых ракет - 2857 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,
  • специальной техники - 3633 (+0) ед.

потери в войнеРосcиявойна
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