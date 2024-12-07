В войне против Украины РФ потеряла еще 1300 военных
Суббота, 7 декабря 2024, 07:48
Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях в войне против Украины, за прошедшие сутки армия РФ потеряла еще 1300 военных и два средства ПВО.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 751910 (+1300) человек,
- танков - 9514 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 19535 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 21055 (+12) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средств ПВО - 1022 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 20042 (+19) ед,
- крылатых ракет - 2857 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,
- специальной техники - 3633 (+0) ед.