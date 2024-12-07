В войне против Украины РФ потеряла еще 1300 военных

Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях в войне против Украины, за прошедшие сутки армия РФ потеряла еще 1300 военных и два средства ПВО.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:

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