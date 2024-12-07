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Командующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 09:17
Командующий ВМС показал охоту на врага в Черном море
скриншот

Командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео, как морские беспилотники атакуют цели оккупантов.

Источник: Неижпапа в Facebook

Прямая речь Неижпапы: "Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям.

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Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде".

Черное морекораблибеспилотники
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