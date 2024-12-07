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Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 09:35
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
шольц, фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что с будущим президентом США Дональдом Трампом возможно будет договориться о совместной стратегии по российско-украинской войне.

Источник: Spiegel, "Европейская правда"

Детали: Шольц отметил, что уже имел обстоятельный телефонный разговор с Трампом, а также поддерживается прямой контакт с командой Трампа, которая будет отвечать за политику безопасности.

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"Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию в отношении Украины", – сказал канцлер.

На вопрос о том, возможно ли Украине придется соглашаться на территориальные уступки для прекращения боевых действий, Шольц сказал, что ничего не может решаться "через голову" украинцев.

Напомним, Шольц после недавнего визита в Киев повторил, что не изменил свою позицию относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

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В Киеве Шольц объявил, что в течение декабря от Германии поступит шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.

ШольцТрампЗеленскийвойна
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