Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что с будущим президентом США Дональдом Трампом возможно будет договориться о совместной стратегии по российско-украинской войне.

Источник: Spiegel, "Европейская правда"

Детали: Шольц отметил, что уже имел обстоятельный телефонный разговор с Трампом, а также поддерживается прямой контакт с командой Трампа, которая будет отвечать за политику безопасности.

Реклама:

"Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию в отношении Украины", – сказал канцлер.

На вопрос о том, возможно ли Украине придется соглашаться на территориальные уступки для прекращения боевых действий, Шольц сказал, что ничего не может решаться "через голову" украинцев.

Напомним, Шольц после недавнего визита в Киев повторил, что не изменил свою позицию относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

РЕКЛАМА:

В Киеве Шольц объявил, что в течение декабря от Германии поступит шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.