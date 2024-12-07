Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия самолетов F-16 от Дании уже прибыла в Украину.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию.

Реклама:

Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор.

Метт, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!".