Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники

В пятницу зафиксировано попадание трех FPV-дронов на территорию угольного предприятия, расположенного в селе Котлино Покровской громады Донецкой области, есть раненые.

Источник: Покровская МВА

Детали: В результате обстрела двое работников получили ранения: водитель КрАЗа 1988 г.р. имеет закрытый перелом левого предплечья и охранник 1966 г.р. - осколочные ранения спины и левого бедра.

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Кроме того, повреждены электрический трансформатор 16 мВт и грузовой автомобиль.

По данным властей, предприятие продолжает работать в штатном режиме, электроснабжение восстановлено.