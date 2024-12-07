Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники
Суббота, 7 декабря 2024, 10:59
В пятницу зафиксировано попадание трех FPV-дронов на территорию угольного предприятия, расположенного в селе Котлино Покровской громады Донецкой области, есть раненые.
Источник: Покровская МВА
Детали: В результате обстрела двое работников получили ранения: водитель КрАЗа 1988 г.р. имеет закрытый перелом левого предплечья и охранник 1966 г.р. - осколочные ранения спины и левого бедра.
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Кроме того, повреждены электрический трансформатор 16 мВт и грузовой автомобиль.
По данным властей, предприятие продолжает работать в штатном режиме, электроснабжение восстановлено.