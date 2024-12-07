МВД Грузии заявило о задержании ночью полсотни протестующих

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что по итогам разгона акции протеста на проспекте Руставели в ночь с пятницы на субботу задержали 48 человек.

Источник: "Эхо Кавказа" и "Новости Грузия", "Европейская правда"

Детали: В МВД заявили, что задержали всего 48 человек по статьям административного кодекса о "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции".

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СМИ сообщают, что среди задержанных – журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа, его задержали, когда тот шел от парламента по одной из соседних улиц уже после разгона на проспекте Руставели.

Задержанного депутата "Коалиции за перемены" Цотне Коберидзе после задержания отпустили, поскольку формально он до сих пор остается депутатом и имеет иммунитет. Коберидзе говорит, что во время задержания его оскорбляли и били, но впоследствии в полиции вели себя адекватно.

Также сообщают, что среди задержанных – бывший министр экономики Зураб Алавидзе и его сын.

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В МВД объяснили разгон протеста агрессивными действиями протестующих, которые обстреливали полицию фейерверками и бросались камнями.

Омбудсмен Грузии заявляет, что до начала силового разгона акция была мирной и оснований для вмешательства в свободу собрания не было.

В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции.

Президенты балтийских государств и Польши в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку европейским стремлениям грузинского народа и призвали власти прекратить применение силы против протестующих.

Совместное заявление опубликовали также главы МИД Польши, Германии и Франции, в нем они выразили сожаление из-за решения властей Грузии о паузе в евроинтеграции и осудили преследование прозападных протестующих.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также советуем ознакомиться с взглядом на протесты из Тбилиси.