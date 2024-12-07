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Президент Грузии отправилась в Париж

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 13:43
Президент Грузии отправилась в Париж
фото: Сова

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая стала на сторону проевропейских протестующих и оппозиции, в субботу будет находиться с визитом во Франции.

Источник: SOVA, цитируя пресс-службу Зурабишвили, "Европейская правда"

Деталі: В Администрации президента сообщили, что Саломе Зурабишвили отправилась с визитом во Францию и проведет там встречи по последним событиям в Грузии.

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Другие детали ее визита пока не раскрывают.

Зурабишвили скорее всего приглашена на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после 5-летней реконструкции – рядом с десятками других иностранных лидеров.

Среди них – избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Елисейский дворец подтвердил, что вечером они по очереди проведут двусторонние переговоры с Макроном. В то же время пока неизвестно, состоится ли в Париже встреча между Трампом и Зеленским.

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В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции.

Протест под парламентом в ночь с пятницы на субботу жестко разогнали, официально заявили о задержании почти полсотни человек.

Партия власти назначила на 14 декабря президентские выборы, которые впервые будут проводить через Коллегию выборщиков, и выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

ГрузияФранция
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