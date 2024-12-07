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Иран эвакуирует своих военных и гражданских из Сирии

Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 14:56
Иран эвакуирует своих военных и гражданских из Сирии
башар асад, фото: ТАСС

Иран в пятницу утром начал эвакуацию своих военных командиров и личного состава из Сирии, что свидетельствует о неспособности Ирана помочь удержать у власти президента Башара Асада из-за нового наступления повстанцев.

Источник: The New York Times

Детали: Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан были высшие командиры иранских сил "Кудс", внешней ветви Корпуса стражей исламской революции, сообщили официальные лица.

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СМИ отмечает, что этот шаг стал знаменательным поворотом для Асада, правительство которого Иран поддерживал в течение 13-летней гражданской войны в Сирии, и для Ирана, который использовал Сирию как ключевой маршрут для поставок оружия "Хезболле" в Ливане.

По словам иранских официальных лиц, двое из которых являются членами Корпуса стражей, некоторые иранские дипломатические работники, члены их семей и иранские гражданские лица также были эвакуированы из Сирии.

По словам иранских и региональных чиновников, эвакуация была объявлена в посольстве Ирана в Дамаске, а также на базах Корпуса стражей исламской революции. По крайней мере часть сотрудников посольства уже выехала.

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Напомним: Сирийские повстанцы заявили о контроле над южным городом Дараа и снесли там памятник бывшему президенту Сирии Хафезу аль-Асаду, отцу Башара Асада.

СирияИран
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