Среди погибших в Запорожье оказалось двое детей, возросло количество раненых
Среди 10 погибших в результате удара по Запорожью 6 декабря, по результатам идентификации, двое детей. Количество раненых возросло до 27.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Среди погибших двое детей – продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью.
Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.
Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей".
Обновлено: В 17:49 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 27 - за медицинской помощью обратилась еще одна женщина.
"На сейчас в больнице 13 пострадавших, среди них трое детей. Их состояние медики оценивают как среднее. Трое мужчин тяжелые. 14 человек от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно", - добавил он.
Что предшествовало: Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.
В Запорожской области 7 декабря объявлен День траура по погибшим от российского обстрела накануне.