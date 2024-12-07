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Среди погибших в Запорожье оказалось двое детей, возросло количество раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 7 декабря 2024, 18:09
Среди погибших в Запорожье оказалось двое детей, возросло количество раненых
последствия удара по Запорожью 6 декабря, фото ОВА

Среди 10 погибших в результате удара по Запорожью 6 декабря, по результатам идентификации, двое детей. Количество раненых возросло до 27. 

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Среди погибших двое детей – продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью.

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Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.

Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей".

Обновлено: В 17:49 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 27 - за медицинской помощью обратилась еще одна женщина.

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"На сейчас в больнице 13 пострадавших, среди них трое детей. Их состояние медики оценивают как среднее. Трое мужчин тяжелые. 14 человек от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно", - добавил он.

Что предшествовало: Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.

В Запорожской области 7 декабря объявлен День траура по погибшим от российского обстрела накануне.

Запорожьедети
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