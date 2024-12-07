И. о. мэра Чернигова подал в отставку, заявив, что город "взяли в заложники"

И. о. городского головы Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако подал в отставку, заявив, что руководители военных администраций взяли город в заложники.

Источник: сайт Черниговского горсовета

Прямая речь: "Чиновники из военных администраций по указанию Офиса взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с избранной должности.

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Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчетов с подрядчиками, работающими на восстановление города, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое...

Чтобы освободить из заложников Чернигов, сегодня, в день местного самоуправления, я подаю заявление об увольнении с должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии".

Детали: Ломако заявил, что как только российские оккупационные войска отогнали с севера Украины в 2022 году, "город окружили внутренние враги: интриги и распри назначенных из центра парашютистов – руководителей военных администраций".

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По его мнению, военные администрации "были созданы с одной целью – остановить Чернигов и сломать местное самоуправление, которое не подчинилось их хозяевам".

Он также заявил, что два года тому назад в этот же день "карманный суд по команде сверху принял позорное и незаконное решение: под вымышленным предлогом отстранил от занимаемой должности нашего мэра Владислава Атрошенко".

По словам Ломако, "двое назначенных сверху так называемых "военных администраторов" совместно с некоторыми вредителями в погонах, которые своими действиями все это время только позорят службу безопасности, пытаются расправиться с местным самоуправлением".

Он заявил, что за время полномасштабной войны представителей громады "снимали с поездов, закрывали в больницах, задерживали на блокпостах... минировали сессионный зал, угрожали увольнением и уголовными делами, врывались в зал ряженые в форму ТЦК и силой забирали депутатов, устраивали информационные атаки в своих грязных телеграм-каналах, терроризировали телефонными угрозами родных и близких".

"Только за последнее время в горсовете было более 40 обысков. Если добавить структурные подразделения и коммунальные предприятия – будет более ста", – сказал он.

Ломако заявил, что "перед каждой сессией дается команда "фас"", и к нему домой на рассвете врываются силовики.

Он также обвинил представителей военных администраций в том, что они "допустили российскую ракетную атаку на Драмтеатр, где решили провести выставку боевых дронов", но никто из них не был наказан.

Ломако заявил также, что "из-за действий главы военной администрации, который, по сути, является лишь исполнителем задач сверху, в городе был остановлен общественный транспорт" и город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, а также блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.

"Выделенная нами с обществом помощь Вооруженным силам на миллионы месяцами лежала на складах. Месяцами не решались земельные вопросы предпринимателей Чернигова. Восстановление поврежденного ракетными обстрелами города было заторможено. Потому что клерку во главе военной администрации было указание сверху ничего не подписывать", - заявил он.

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