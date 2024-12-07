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Зеленский в Париже встретился с канцлером Австрии: говорили о поддержке Украины

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 7 декабря 2024, 17:57
Зеленский в Париже встретился с канцлером Австрии: говорили о поддержке Украины
Зеленский и канцлер Австрии, фото из Х Негаммера

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Париже обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Источник: Зеленский и Негаммер в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время встречи Зеленский поблагодарил Австрию за поддержку Украины.

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"Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора", – написал украинский президент.

Он также пригласил Австрию присоединиться к совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.

"Мы должны вместе заставить Россию к установлению длительного и справедливого мира", – написал Зеленский.

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Нехаммер в свою очередь рассказал о "хорошем и глубоком разговоре" с Зеленским.

"Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", – написал Негаммер в X (Twitter).

Что предшествовало: На прошлой неделе Карл Нехаммер заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу Австрию как площадку для ведения "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

В последние недели после избрания Трампа президентом США на Западе стали активнее говорить об определенном варианте "урегулирования " российско-украинской войны.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".

ЗеленскийАвстрияФранция
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