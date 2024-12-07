Зеленский, Макрон и Трамп проведут совместную встречу

Трамп и Макрон в Париже 7 декабря, фото Getty Images

В субботу вечером состоится трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, анонсировали в Елисейском дворце.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Франции

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу для трехсторонней встречи".

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Что предшествовало: Ранее в субботу Трамп прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон.

У Макрона ранее подтвердили, что после встречи с Трампом у него запланирована встреча с Зеленским.

Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама. Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.