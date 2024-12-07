Зеленский, Макрон и Трамп проведут совместную встречу
В субботу вечером состоится трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, анонсировали в Елисейском дворце.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Франции
Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу для трехсторонней встречи".
Что предшествовало: Ранее в субботу Трамп прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон.
У Макрона ранее подтвердили, что после встречи с Трампом у него запланирована встреча с Зеленским.
Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама. Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.