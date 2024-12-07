Зеленский встретился с президентом Грузии и призвал не дать сдать страну Путину

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Источник: Зеленский в Telegram

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Прямая речь: "Украина поддерживает и солидарна с грузинским народом, который сейчас отстаивает достойное будущее для себя. Важно всегда уважать мнение людей и не дать правительству Иванишвили сдать страну Путину.

Это вопрос контроля над Черноморским регионом, который хочет установить Россия. Это угроза национальной безопасности всех в регионе и в Европе.

Заверил госпожу президента, что мы со своей стороны будем координироваться с партнерами не только в Европе, чтобы отреагировать действительно системно и помочь народу Грузии в защите своего права жить независимо".

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Что предшествовало: 5 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийской власти Грузии, в частности миллиардера экс-премьера Бидзины Иванишвили и его приспешников. В целом санкции ввели против 19 человек.

В Грузии продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.