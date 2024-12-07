Россияне запустили ударные БпЛА с разных направлений

В субботу вечером российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:21 угроза ударных БпЛА была объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей движется в юго-западном направлении.

В 20:31 появилось сообщение об ударном БпЛА на Запорожье, курсом на Днепропетровщину.

По состоянию на 20:56:

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Группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.

Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоградский район.

Несколько групп БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.

В 21:10 угрозу ударных БпЛА объявили в Черниговской области.

По состоянию на 21:27:

БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.

Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.

Днепр - движение ударных БпЛА с юга в направлении города.

По состоянию на 21:55

Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Чернигов).

Несколько групп БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.

БпЛА на Полтавщине курсом на Сумщину.

БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.

Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.

Несколько групп БпЛА в Донецкой области в юго-западном направлении.

Группа БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

По состоянию на 23:30:

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей курсом на запад.

Группа БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

БпЛА на севере Черниговской области.

БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину.

Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

В 23:45 военные сообщили о группе ударных БпЛА на Киевщине, которые движутся в направлении Белоцерковского района. Также сообщили об ударном БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область.

В 23:57 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА, который движется в направлении Киева с юга.

По состоянию на 00:06:

Группа БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

БпЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины курсом на запад.

По состоянию на 01:23: