Скандального и.о. директора Центра страткоммуникаций при Минкульте уволили

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сообщил об увольнении и.о. директора Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергея Быкова.

Источник: Точицкий в соцсети Х

Прямая речь: "Относительно обсуждения в публичном пространстве, отмечаю: назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

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И.о. директора уволен приказом МКСК".

Что предшествовало: 6 декабря сообщалось, что Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" и назначило исполняющим обязанности директора политконсультанта Сергея Быкова.

По данным СМИ, Быков после революции Достоинства в СМИ выступал с тезисами в пользу кума российского лидера Виктора Медведчука, которого в 2022 году обменяли на военнопленных с "Азовстали", и открыто поддерживал госизменника. В частности, отмечал, что вместо сотрудничества с ЕС и НАТО нужно воплощать "мирный план Медведчука". Быков даже называл революцию Достоинства "государственным переворотом".

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7 декабря в Минкульте заявили, что проведут открытый и прозрачный отбор на определение нового руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности после перерегистрации учреждения, а и.о. директора Центра Сергей Быков отрицает обвинения в поддержке Медведчука и пророссийской позиции.

В своем посте Быков также утверждал, что в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации при СНБО и стейкхолдерами присоединился к формированию базы данных российских агентов гибридного влияния в спорте. Однако глава ЦПД Андрей Коваленко в комментарии УП опроверг участие Быкова в этом проекте.