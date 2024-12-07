В Тбилиси "титушки" избили членов оппозиционной "Коалиции за перемены" и журналистов

Членов прозападной "Коалиции за перемены" Кобу Хабази и Дуту Петридиса избили в Тбилиси, также неизвестные напали на съемочную группу оппозиционного ТВ "Пирвели".

Источник: грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа"

Детали: Коба Хабази – бывший депутат парламента Грузии, также он воевал на стороне Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

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Он подвергся физическому насилию в офисе политического объединения в Тбилиси вечером 7 декабря. У него травмы головы и различных частей тела.

В офис коалиции вошли несколько десятков человек, одетых в черное. Это видно на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в офисе.

Хабази рассказал, что на него напали около 50 человек, когда он выходил из лифта.

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По словам Миранды Багатурия, представителя службы по связям с общественностью "Коалиции за перемены", нападавшие были вооружены различными предметами, а также электрошокером. Она также утверждает, что перед происшествием у офиса его патрулировали две бригады полиции, которые покинули территорию после того, как ушли нападавшие.

Примерно через 2 часа после происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Кроме того, неподалеку от офиса коалиции, на улице Бесики на съемочную группу оппозиционного "ТВ Пирвели" напали неизвестные и подвергли физическому насилию.

Журналист Мака Чихладзе и ее оператор снимали засланных "титушек" - группы людей в черном, в балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападают на участников акций протеста в темных переулках.

После того, как "титушки" стали приближаться к съемочной группе, Чихладзе попросила не трогать камеру. Однако второй человек в черном, приблизившись к журналистке со спины, бросил ее на землю.

Кадры нападения попали в прямой эфир: оператору разбили голову, физически расправились и с журналисткой.

Также со ссылкой на телеканал "Мтавари" сообщается, что избит член "Коалиции за перемены" Дута Петридис.

Более 50 журналистов в разной степени пострадали на акциях протеста в Тбилиси.

Справочно: "Титушки" – собирательный термин, возникший в Украине во время Евромайдана для именования молодых людей, негласно используемых местными властями в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы.