Bloomberg: Асад ищет выходы на США, чтобы договориться об удержании территории

По данным Bloomberg, президент Сирии Башар Асад сигнализирует США о готовности заключить определенное соглашение с целью удержать территорию или гарантировать его безопасный выезд из страны.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Как пишет издание, в то время как сирийские повстанцы все ближе подступают к столице, Асад делает последнюю попытку удержаться у власти, включая косвенные дипломатические намеки в адрес США и новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Многолетний правитель Сирии "сигнализирует о своей готовности заключить сделку, которая позволила бы ему удержать территорию, которую контролирует его армия, или гарантировать его безопасный выезд в изгнание, если это потребуется, говорят эти люди".

Одно из предложений, которое Асад сделал США через Объединенные Арабские Эмираты, заключается в том, чтобы Сирия прекратила любое сотрудничество с поддерживаемыми Ираном боевыми группировками, такими как "Хезболла", если западные государства смогут повлиять на прекращение боевых действий, рассказали источники.

Согласно другой инициативе, Асад отправил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы передать то, что он считает экзистенциальной угрозой для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистских повстанцев, утверждают другие люди, знакомые с планом. По их словам, намерение заключалось в том, что Орбан донесет эту опасность до нового президента США.

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Издание сообщает также, что Асад настаивает на негласных переговорах. Ключевой целью будет сохранение контроля над частью страны и удовлетворение требований Турции относительно политического перехода и потенциального возвращения миллионов сирийских беженцев, что является главным вопросом для Анкары.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Асад также предлагает новую конституцию и переговоры с политической оппозицией, которая в основном находится в изгнании.

"Местонахождение президента неизвестно, хотя считается, что он находится в Дамаске или в своем родном городе Аль-Кардаха, недалеко от российской авиабазы Хмеймим. Также возможно, что он находится в столице Ирана, Тегеране, сообщил в субботу человек, знакомый с политикой США", - пишет Bloomberg.

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