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США объявили о новом пакете помощи Украине на почти миллиард долларов

Катерина ТищенкоСуббота, 7 декабря 2024, 23:43
США объявили о новом пакете помощи Украине на почти миллиард долларов
фото Getty Images

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине по безопасности на сумму 988 миллионов долларов США.

Источник: сайт Пентагона

Дословно: "Сегодня Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете помощи по безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.

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Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боевую мощь".

Детали: Пакет включает, в частности:

  • Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • беспилотные авиационные системы;
  • оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

В сообщении говорится, что это уже двадцать второй пакет USAI от администрации Байдена.

СШАпомощь Украинеоружие
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