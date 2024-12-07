США объявили о новом пакете помощи Украине на почти миллиард долларов
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине по безопасности на сумму 988 миллионов долларов США.
Источник: сайт Пентагона
Дословно: "Сегодня Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете помощи по безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.
Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боевую мощь".
Детали: Пакет включает, в частности:
- Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- беспилотные авиационные системы;
- оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.
В сообщении говорится, что это уже двадцать второй пакет USAI от администрации Байдена.