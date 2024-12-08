В ночь на воскресенье россияне запускали по Украине ударные БпЛА с разных направлений
В субботу вечером и в течение ночи российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками с разных направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:21 угроза ударных БпЛА была объявлена в Харьковской и Донецкой областях.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей движется в юго-западном направлении.
В 20:31 появилось сообщение об ударном БпЛА на Запорожье, курсом на Днепропетровщину.
По состоянию на 20:56:
- Группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.
- Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоградский район.
- Несколько групп БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.
В 21:10 угрозу ударных БпЛА объявили в Черниговской области.
По состоянию на 21:27:
- БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.
- Днепр - движение ударных БпЛА с юга в направлении города.
По состоянию на 21:55
- Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Чернигов).
- Несколько групп БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
- БпЛА на Полтавщине курсом на Сумщину.
- БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.
- Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.
- Несколько групп БпЛА в Донецкой области в юго-западном направлении.
- Группа БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.
По состоянию на 23:30:
- БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей курсом на запад.
- Группа БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
- БпЛА на севере Черниговской области.
- БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину.
- Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
В 23:45 военные сообщили о группе ударных БпЛА на Киевщине, которые движутся в направлении Белоцерковского района. Также сообщили об ударном БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область.
В 23:57 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА, который движется в направлении Киева с юга.
По состоянию на 00:06:
- Группа БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
- Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
- БпЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины курсом на запад.
По состоянию на 01:23:
- БпЛА на границе Житомирской и Киевской областей.
- БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей.
В 04:51 военные сообщили об ударном БпЛА на Житомирщине, который постоянно меняет курс.
Обновлено: В 05:36 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БпЛА по областям.