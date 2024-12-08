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На фронте произошло 182 боестолкновения, россияне совершили 3 тысячи обстрелов – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 00:06
На фронте произошло 182 боестолкновения, россияне совершили 3 тысячи обстрелов – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу на фронте произошло 182 боевых столкновения, больше всего атак зафиксировано на Кураховском, Покровском, Времовском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 24 авиационных ударов, сбросив при этом 40 УАБ, 429 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3000 обстрелов позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки врага вблизи Волчанска. Оккупанты сбрасывали УАБы в районах Казачьей Лопани и Орешанки.

Враг совершил 9 атак на украинские укрепления на Купянском направлении. В настоящее время восемь боестолкновений в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая завершились. Авиаударам подверглись Киврашевка, Западное и Большая Шапковка.

На Лиманском направлении за день российские войска 22 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. Две атаки до сих пор продолжаются.

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На Краматорском направлении завершилась неудачей попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы, всего было отбито 7 атак.

На Торецком направлении оккупанты за субботу 7 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Проминя, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого. Противник применял авиационные средства поражения по Новотроицкому.

По предварительным подсчетам, в субботу украинские воины ликвидировали 146 и ранили 194 оккупанта на данном направлении; уничтожили две боевых бронированных машины, три автомобиля.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 42 боестолкновения. Атаки противника отражались силами обороны вблизи Сонцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Анновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация по районам населенных пунктов Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Багатир, Константинополь.

На Времовском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении украинскими воинами была отражена одна атака в направлении Новоданиловки.

Враг провел три неудачных штурма на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники за субботу отбили 14 атак оккупантов, продолжается еще три боестолкновения.

Генштабвойна
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