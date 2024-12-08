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В Париже при участии мировых лидеров торжественно открыли восстановленный Собор Нотр-Дам

Иван ДьяконовВоскресенье, 8 декабря 2024, 02:17
В Париже при участии мировых лидеров торжественно открыли восстановленный Собор Нотр-Дам
Фото: Getty Images

7 декабря в Париже состоялась официальная церемония открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери. Мероприятие собрало около 50 лидеров государств и правительств, среди которых были президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Источник: трансляция Елисейского дворца, Reuters

Детали: Церемония открытия проходила непосредственно в отреставрированном Нотр-Даме из-за ожидаемой непогоды. Гости фотографировались, общались друг с другом, Зеленский и Трамп довольно тепло поздравили друг друга.

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Президент Зеленский получил овации от присутствующих в Нотр-Даме гостей, подтвердив высокий интерес к Украине на международной арене.

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Позже приглашенные заняли свои места в зале собора. Зеленский сидел в первом ряду среди других почетных гостей.

Официальная часть началась в 20:00 по киевскому времени с колокольного звона собора, после чего состоялось богослужение и выступление церковного хора.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден не присутствовал на мероприятии, но Соединенные Штаты представляли первая леди Джилл Байден и дочь президента Эшли.

Эшли Байден, первая леди Джилл Байден и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images
Эшли Байден, первая леди Джилл Байден и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

На церемонии также присутствовал американский бизнесмен Илон Маск.

Илон Маск. Фото: Getty Images
Илон Маск. Фото: Getty Images

Вокруг Собора на острове Сите были усилены меры безопасности: порядок обеспечивали 1500 сотрудников правоохранительных органов, а сам остров был полностью перекрыт.

В воскресенье в соборе состоится первая месса для ограниченного круга гостей, а в течение следующей недели будут продолжаться богослужения для всех желающих парижан и туристов.

Реставрация Нотр-Дама, длившаяся с 2019 года после разрушительного пожара, завершилась в запланированные пять лет.

Справочно: 15 апреля 2019 года в здании Нотр-Дама вспыхнул пожар, уничтоживший шпиль, деревянную крышу и часть свода. Более 600 пожарных тушили здание собора. Тогда удалось сохранить витражи и большинство статуй.

Реставрация Нотр-Дама длилась пять лет. В восстановлении собора участвовали более 1 300 строителей. На реставрацию потратили 700 миллионов евро.

Франция
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