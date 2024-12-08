ISW: Россия не прекратит наступление на Покровск, несмотря на рекордные потери

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Кремль, вероятно, продолжит свои попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Кремль, скорее всего, не откажется от своих амбиций по захвату Покровска, что является частью плана по захвату контроля над Донецкой областью. Несмотря на рекордные потери, российские войска могут продолжать активные боевые действия в этом направлении даже после зимы 2024-2025 годов, говорится в отчете.

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Министерство обороны Великобритании сообщило, что в ноябре 2024 года Россия понесла рекордные потери – в среднем 1523 выбывших ежедневно, что в сумме превышает 45 000 человек за месяц.

Аналитики утверждают, что интенсивные наступательные операции, в частности на западе Донецкой области, создают значительное давление на военную и экономическую системы России. В таких условиях Кремль может быть вынужден прибегнуть к частичной принудительной мобилизации, что только углубит социальные и экономические проблемы страны.

Дословно: "Продолжение таких масштабных наступательных операций в сочетании с рекордными потерями заставляют российское командование выбирать между стремлением достичь тактических целей и неизбежным ростом социального напряжения внутри страны".

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Ключевые выводы: